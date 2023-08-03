В Южной Корее мужчина врезался в толпу на машине, а затем напал на людей с ножом

В Южной Корее 13 человек ранены при нападении мужчины с ножом
В Южной Корее мужчина въехал в толпу на автомобиле, а затем вышел из машины и напал с ножом на людей возле станции метро в городе Соннам, пострадали 13 человек. Об этом сообщает газета Korea JoongAng Daily.
Четверо были сбиты автомобилем, еще девять получили ножевые ранения. В больницу увезли 12 пострадавших. Большинство травм, отмечает газета, не представляют угрозы для жизни.
Нападавший был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 23 летний мужчина. В полиции заявили, что он работает в службе доставки, у него проявляются симптомы параноидального бреда. В настоящее время полицейские устанавливают, был ли у него сообщник.
Ранее сообщалось, что в Сеуле сотрудника посольства Украины задержали за пьяную драку в баре.
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