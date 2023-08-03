Найдена мать брошенной пятилетней девочки в Екатеринбурге

Полиция нашла маму пятилетней Сони, которую отец оставил на детской площадке в Екатеринбурге. Об этом в четверг, 3 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

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— Соня живет вместе с матерью, отцом и бабушкой в другом районе города, — говорится в сообщении.

По уточненной информации, семья проживает в Академическом районе примерно в 20 километрах от места, где нашли Соню. Девочку привезли домой сотрудники полиции, бабушка ее опознала.

Как выяснилось позже, отец Сони отправился с дочкой кататься на велосипеде, после чего оставил одну и исчез. Мобильный телефон включен, но мужчина не отвечает на звонки. Полиция также нашла велосипед, но самого отца пока отыскать не удалось.

По итогам проверки будет принято решение о постановке на профилактический учет семьи и будет установлено административное наказание за случившееся, передает РИА Новости.