В МЧС России заявили, что у горящего цеха по производству аккумуляторов в Подмосковье обрушилась кровля.

Об этом сообщает МЧС России в своём Telegram.

«Площадь пожара увеличилась до 400 кв. м. Произошло обрушение кровли», — отмечается в заявлении.

Согласно имеющимся данным, пострадавших в результате пожара нет.