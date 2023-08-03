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Кровля обрушилась у горящего цеха по производству аккумуляторов в Подмосковье

В МЧС России заявили, что у горящего цеха по производству аккумуляторов в Подмосковье обрушилась кровля.

Об этом сообщает МЧС России в своём Telegram.

«Площадь пожара увеличилась до 400 кв. м. Произошло обрушение кровли», — отмечается в заявлении.

Согласно имеющимся данным, пострадавших в результате пожара нет.

К тушению привлечено 86 человек, 24 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Ранее в МЧС по Московской области заявили, что цех по производству аккумуляторов загорелся в Воскресенском городском округе. Позднее поступила информация об увеличении площади возгорания.

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