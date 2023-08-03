В городе Каменск-Уральский Свердловской области 18-летнюю девушку бросили в фонтан в ходе конфликта с двумя мужчинами из-за цвета её волос.

Об этом сообщил местный портал KU66.RU.

По его данным, инцидент произошёл 1 августа возле местного фонтана, известного как «Слонёнок».

Мать девушки рассказала порталу, что у её дочери голубые волосы. Она утверждает, что это послужило причиной конфликта.

Также сообщается, что камеры видеонаблюдения сняли, как один из мужчин «топил девушку в фонтане», а второй нанёс ей удар по лицу.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что вечером 2 августа в дежурную часть обратилась гражданка 2004 года рождения. Она попросила привлечь к ответственности двоих неизвестных, которые 1 августа нанесли ей побои и угрожали расправой. Полиция организовала проверку.