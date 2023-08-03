У россиян украли в аэропорту сумку с драгоценностями на 858 млн рублей

Российских туристов обокрали в аэропорту Барселоны на 8,5 миллиона евро (почти на 858 миллионов рублей). Как сообщает испанское издание La Vanguardia, они лишились чемодана Louis Vuitton и эксклюзивной модели сумки бренда Hermés, инкрустированной золотом и бриллиантами, в которой лежали драгоценности.

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Уточняется, что злоумышленник забрал чемодан с сумкой, пока россияне стояли в очереди на регистрацию. По данным источника, в багаже находились 10 тысяч долларов (около 939 тысяч рублей) наличными, бриллиантовая брошь Chanel, брошь в виде лебедя, несколько колец с бриллиантами, бриллиантовый браслет Tiffani, бриллиантовые колье и серьги Versace, а также две пары часов фирм Bulgari и Chopard.

После объявления тревоги службы безопасности аэропорта и правоохранительные органы просмотрели записи с камер наблюдения и вышли на след вора, который попытался сбежать на арендованном автомобиле. В машине находились еще один пассажир, чемодан и сумка, содержимое которой осталось нетронутым.