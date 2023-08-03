Задержана жительница ЛНР за передачу Киеву данных о ВС РФ
Спецназом Росгвардии была задержана жительница Луганской Народной Республики, которая осуществляла передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) данных о местах расположения и перемещении российских военнослужащих. Об этом говорится в Telegram-канале Росгвардии.
Ее удалось задержать в результате оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в Луганской Народной Республике, уточняется в сообщении.
«Установлено, что под давлением СБУ она согласилась передавать противнику информацию о местах расположения и перемещении российских военнослужащих», - указали в Росгвардии.
Подчеркивается, что женщине было объявлено предостережение о недопустимости действий, «создающих условия для совершения шпионской деятельности». Она раскаялась в содеянном и отказалась от противоправной деятельности, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что ФСБ задержала жителя Тамбовской области, который пытался уехать на Украину через Турцию для вступления в Вооруженные силы Украины.