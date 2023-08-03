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Задержана жительница ЛНР за передачу Киеву данных о ВС РФ

Спецназом Росгвардии была задержана жительница Луганской Народной Республики, которая осуществляла передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) данных о местах расположения и перемещении российских военнослужащих. Об этом говорится в Telegram-канале Росгвардии.

Задержана жительница ЛНР за передачу Киеву данных о ВС РФ
© РИА Новости

Ее удалось задержать в результате оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в Луганской Народной Республике, уточняется в сообщении.

«Установлено, что под давлением СБУ она согласилась передавать противнику информацию о местах расположения и перемещении российских военнослужащих», - указали в Росгвардии.

Подчеркивается, что женщине было объявлено предостережение о недопустимости действий, «создающих условия для совершения шпионской деятельности». Она раскаялась в содеянном и отказалась от противоправной деятельности, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала жителя Тамбовской области, который пытался уехать на Украину через Турцию для вступления в Вооруженные силы Украины.

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