Семь человек эвакуировали из горящего завода в Воскресенске

Из горящего здания цеха по производству аккумуляторов эвакуировали семь человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области в четверг, 3 августа.

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По данным ведомства, пожар произошел в доме № 32е по улице Московской в городе Воскресенск в 13:52. На данный момент огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Известно, что пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.