Семь человек эвакуировали из горящего завода в Воскресенске
Из горящего здания цеха по производству аккумуляторов эвакуировали семь человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области в четверг, 3 августа.
По данным ведомства, пожар произошел в доме № 32е по улице Московской в городе Воскресенск в 13:52. На данный момент огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Известно, что пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.
Пожар, заметили местные жители, которые сообщили о высоком столбе дыма, поднимавшемся со стороны села Ачкасово. Позже выяснилось, что горит цех по производству кислородных аккумуляторов.