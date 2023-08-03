Во Владимирской области выявили очаг высокопатогенного птичьего гриппа

"На территории садового участка в настоящее время установлен карантин. В эпизоотическом очаге проводится комплекс мероприятий по недопущению распространения заболевания. Территория в радиусе 7 км от эпизоотического очага объявлена угрожаемой зоной по ВГП. Это территория всего Коврова, также часть территории Малыгинского, Клязьминского и Новосельского сельских поселений", - говорится в сообщении.