В Алтайском крае ураган перевернул домики на турбазе
В Алтайском крае ураган перевернул домики на туристической базе неподалеку от озера Щелочное в Завьяловском районе. Об этом сообщает «Комсомольская правда»
Как рассказала свидетельница событий, ветер перевернул два дома для отдыхающих, после чего протащил их несколько метров. Люди вовремя покинули строения и укрылись в своих машинах. По предварительной информации, никто не пострадал.
Стихия также нанесла ущерб нескольким торговым точкам возле турбазы. Палатки и личные вещи отдыхающих также разнесло ветром по округе. Многие люди собираются домой, поскольку отдых оказался испорчен.
Напомним, что сейчас в Алтайском крае действуют сразу два штормовых прогнозов. Один связан с высокой температурой воздуха, а другой — с высокой пожароопасностью. При этом 3 и 4 августа в регионе ожидаются ливни, грозы, град и резкое усиление ветра.