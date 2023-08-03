В Алтайском крае ураган перевернул домики на турбазе

В Алтайском крае ураган перевернул домики на туристической базе неподалеку от озера Щелочное в Завьяловском районе. Об этом сообщает «Комсомольская правда»

Как рассказала свидетельница событий, ветер перевернул два дома для отдыхающих, после чего протащил их несколько метров. Люди вовремя покинули строения и укрылись в своих машинах. По предварительной информации, никто не пострадал.

Стихия также нанесла ущерб нескольким торговым точкам возле турбазы. Палатки и личные вещи отдыхающих также разнесло ветром по округе. Многие люди собираются домой, поскольку отдых оказался испорчен.