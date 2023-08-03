На Украине разоблачили продававшую младенцев за границу группу

Преступная группа, продававшая младенцев за границу под видом суррогатного материнства, была разоблачена на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Возглавляли предприятие главы медицинских учреждений, которые продавали новорожденных за 50-70 тысяч евро (5-7 миллионов рублей).

Фигурантам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Группа занималась поисками женщин, которые оказались в тяжелом финансовом положении. Им предлагали стать суррогатными матерями. За это представители группы готовы были заплатить 12 тысяч евро (около 1,2 миллиона рублей).