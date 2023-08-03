На Украине разоблачили продававшую младенцев за границу группу

На Украине раскрыли банду, продававшую младенцев за границу
Преступная группа, продававшая младенцев за границу под видом суррогатного материнства, была разоблачена на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».
Возглавляли предприятие главы медицинских учреждений, которые продавали новорожденных за 50-70 тысяч евро (5-7 миллионов рублей).
Фигурантам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Группа занималась поисками женщин, которые оказались в тяжелом финансовом положении. Им предлагали стать суррогатными матерями. За это представители группы готовы были заплатить 12 тысяч евро (около 1,2 миллиона рублей).
Аферисты заставляли предоставлять при регистрации ребенка сведения, которые не соответствуют действительности. Также их заставляли отказаться от него в пользу иностранца и разрешить вывоз с Украины.