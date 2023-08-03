Турист умер после катания на «банане» в Анапе
В Анапе турист из Иркутска умер от сердечного приступа во время катания на «банане». Об этом стало известно в четверг, 3 августа.
Он прилетел на Черноморское побережье в отпуск и вечером 2 августа решил прокатиться на банане. Во время поездки ему резко стало плохо, и он потерял сознание. Уже на берегу очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти отдыхающего не получилось.
Мужчине было 52 года, передает Telegram-канал SHOT.
В начале августа гид группы туристов умер во время сплава по реке на Камчатке.