Учителя физкультуры из Петербурга заподозрили в растлении ученика

"Фонтанка": в Петербурге 49-летний учитель школы задержан за развращение ученика
В Санкт-Петербурге задержали педагога, якобы пригласившего ученика к себе домой. Об этом стало известно «Фонтанке».
По данным источника, около месяца назад 49-летний учитель физкультуры, работающий в общеобразовательной школе во Фрунзенском районе города, пригласил к себе своего ученика. Как уточняется, в этом году ребенку исполняется лишь 13 лет.
2 августа преподавателя из Купчино задержали на двое суток. Следователи уже возбудили уголовное дело о развратных действиях и растлении несовершеннолетнего.
Известно, что на сайте образовательного учреждения, в котором работает задержанный, отмечены его заслуги в боевых искусствах. Комментариев от руководства школы по поводу обвинений в отношении сотрудника пока не поступало.
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