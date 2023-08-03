Учителя физкультуры из Петербурга заподозрили в растлении ученика

В Санкт-Петербурге задержали педагога, якобы пригласившего ученика к себе домой. Об этом стало известно «Фонтанке».

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По данным источника, около месяца назад 49-летний учитель физкультуры, работающий в общеобразовательной школе во Фрунзенском районе города, пригласил к себе своего ученика. Как уточняется, в этом году ребенку исполняется лишь 13 лет.

2 августа преподавателя из Купчино задержали на двое суток. Следователи уже возбудили уголовное дело о развратных действиях и растлении несовершеннолетнего.