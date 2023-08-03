Суд в Москве приговорил украинского контрабандиста к трем годам колонии

Суд в Москве признал гражданина Украины Касюкевичуса виновным по делу о контрабанде продукции военного назначения. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России в четверг, 3 августа.

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По данным ведомства, в 2021 году подсудимый попытался незаконно купить блок управления и связи БУС-3 для самолета СУ-27 и вывезти его на Украину. Для этого Касюкевичус 13 июля 2021 года встретился с подставным продавцом, передал ему деньги и получил товар. Сразу после этого его задержали сотрудники ФСБ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда вооружения, иной военной техники».

Преображенский районный суд Москвы признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам исправительной колонии общего режима.