Названа причина задержания ФСБ министра российского региона

Министра здравоохранения Самарской области и его заместителя задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

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По его словам, в настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела в областном министерстве правоохранители проводят обыски.

Ранее 3 августа сообщалось о задержании главы Минздрава Армена Беняна и и его заместителя Асланбека Майрамукаева.