Названа причина задержания ФСБ министра российского региона

Раскрыта причина задержания ФСБ министра российского региона
Министра здравоохранения Самарской области и его заместителя задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
По его словам, в настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела в областном министерстве правоохранители проводят обыски.
Ранее 3 августа сообщалось о задержании главы Минздрава Армена Беняна и и его заместителя Асланбека Майрамукаева.
Задержанный заместитель министра курирует департамент фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Бенян был назначен на министерский пост в 2020 году.
Lenta.ru: главные новости