Мать бойца СВО попалась на уловку мошенников и подожгла военкомат

Мошенники обманом похитили 100 тысяч рублей у 53-летней матери бойца, участвующего в специальной военной операции (СВО), а затем заставили поджечь военкомат в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Аферисты позвонили женщине по WhatsApp и представились сотрудниками банка. Они убедили ее в том, что на нее оформлен кредит, который будет отправлен на финансирование украинских войск. Для поимки «мошенников», москвичка должна была по указанию звонившего отправить 100 тысяч рублей на безопасный счет, а затем спалить преступников, спрятавшихся в здании военкомата Бутырского района.