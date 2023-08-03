Мужчина надругался над школьницей в лифте жилого дома на юго-востоке Москвы

На юго-востоке столицы мужчина надругался над 12-летней девочкой в лифте жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 3 августа.

© Вечерняя Москва

По ее словам, преступление произошло в жилом доме на улице Головачева днем 2 августа. Злоумышленник вошел в лифт вместе с незнакомой школьницей. После того, как двери закрылись, он свершил иные действия сексуального характера в отношении жертвы, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». В скором времени личность подозреваемого была установлена, и 30-летнего злоумышленника задержали. В скором времени следствие обратится в суд с просьбой арестовать фигуранта.