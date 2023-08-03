Появились подробности о мужчине, ворвавшемся с пистолетом в травмпункт на востоке Москвы

Мужчина, угрожавший врачам в поликлинике на улице Стромынка, пришел забирать оттуда мать, которую сам же и избил. Об этом стало известно в четверг, 3 августа.

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По предварительным данным, изначально в поликлинику № 5 обратилась 82-летняя москвичка: женщина жаловалась на ушиб плеча. Врачам она сообщила, что ее побил сын. Позже он позвонил матери на мобильный, а затем пришел в учреждение сам.

Оказавшись в кабинете 52-летний ранее судимый злоумышленник, по неизвестной причине, достал пневматический пистолет и начал угрожать расправой посетителям и медсестре. Пришедший врач смог убедить дебошира покинуть поликлинику, сообщил «МК».