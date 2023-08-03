В Калужской области повредили братскую могилу Латвийской дивизии

Братскую могилу воинов рабоче-крестьянской Красной армии 201-й Латвийской стрелковой дивизии повредили в Боровске Калужской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

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"Возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения - братской могилы воинов РККА 201-й Латвийской стрелковой дивизии. В совершении преступления подозревается 33-летний житель Белгородской области, приехавший в Боровский район", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по региону, сотрудники полиции выясняют обстоятельства повреждения могильного креста. Они добавили, что подозреваемого задержали, он ранее имел судимость.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления, уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ "Уничтожение либо повреждение расположенных на территории Российской Федерации воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России".