Роскошная яхта возлюбленного принцессы Дианы затонула

Роскошная яхта, на которой принцесса Диана регулярно проводила отдых вместе с возлюбленным, сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом, затонула у юго-восточного Средиземноморского побережья Франции. Об этом сообщает Times.

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По информации издания, судно Cujo получило пробоину после столкновения с неизвестным объектом у Лазурного берега. На момент инцидента на борту находились семь человек — их успешно эвакуировали. Спасатели, которые прибыли на место происшествия, сумели забрать с яхты несколько предметов, прежде чем она затонула на глубину около 762 метров.

Cujo построили на итальянской верфи Baglietto в 1972 году для бизнесмена Джона фон Неймана. Впоследствии яхту приобрел сын саудовского бизнесмена Аднана Хашогги, а затем продал ее Аль-Файеду. Известно, что в июле текущий владелец судна, миллиардер Хассим Хайдар, выставили Cujo на продажу за 10 миллионов фунтов стерлингов (694 миллиона рублей).