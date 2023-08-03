В российском регионе задержали мужчину за контрабанду краба-стригуна

На Камчатке задержали мужчину, пытавшегося незаконно продать краба-стригуна. Об этом сообщает УФСБ по региону.

По данным ведомства, контрабандист хотел реализовать 170 килограммов ракообразного. После задержания в Петропавловске-Камчатском силовики нашли склад фигуранта, который располагался в гараже. В нем лежали тонны замороженного краба, но документов не было.