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МЧС: пожар на складе в Краснодаре площадью 400 кв. м потушен

Пожар площадью 400 кв. м на складе в Краснодаре полностью потушен, сообщает пресс-служба краевого Главного управления МЧС РФ.

Пожар на складе в Краснодаре полностью потушили
© РИА Новости

«В 8.28 полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что тушение огня осложнялось высокой горючей загрузкой. В ликвидации пожара привлекли 80 человек и 23 единицы техники МЧС.

Пожар произошел накануне вечером на улице Уральской. В 21.19 установлено, что произошло возгорание в складском помещении. В 5.57 в МЧС сообщили о локализации пожара на площади 400 кв. м.

Несколькими днями ранее сообщалось, что в кальянной на Нижней Красносельской улице произошел пожар.

В тот же день возгорание произошло на столичном заводе счетно-аналитических машин. Очевидцы рассказали, что слышали звук взрыва. Из здания эвакуировали 40 человек.

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