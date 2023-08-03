Пожар на складе в Краснодаре полностью потушили

Пожар площадью 400 кв. м на складе в Краснодаре полностью потушен, сообщает пресс-служба краевого Главного управления МЧС РФ.

«В 8.28 полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что тушение огня осложнялось высокой горючей загрузкой. В ликвидации пожара привлекли 80 человек и 23 единицы техники МЧС.

Пожар произошел накануне вечером на улице Уральской. В 21.19 установлено, что произошло возгорание в складском помещении. В 5.57 в МЧС сообщили о локализации пожара на площади 400 кв. м.

Несколькими днями ранее сообщалось, что в кальянной на Нижней Красносельской улице произошел пожар.