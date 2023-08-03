В Новороссийске 21-летний парень упал с самоката и лишился почки

Врачи городской больницы №1 Новороссийска спасли жизнь 21-летнего молодого человека, который упал с самоката. Как сообщили в Telegram-канале медучреждения, в результате удара левая почка разорвалась на две половины, ее пришлось удалять.

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- Молодого человека доставила в больницу бригада скорой медицинской помощи с травмой поясничной области. При обследовании выявлено повреждение левой почки с полным разрывом ее на две половины и размозжением, - отметили в сообщении.

Состояние парня было тяжелым, появилось брюшное кровотечение. Операцию по удалению почки провели в экстренном порядке, восстановить ее было невозможно.