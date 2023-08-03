Власти рассказали подробности о взрыве газа в жилом доме в Забайкалье

Частный жилой дом в садово-некоммерческом товариществе "Ручейки" в Забайкальском крае, где сегодня днем произошел хлопок бытового газа, не подлежит восстановлению. В здании разрушены несущие конструкции и кровля, выбиты окна и двери. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Алексей Сергейкин, побывавший на месте ЧП.

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"К счастью, обошлось без жертв. Двое пострадавших. Это девочка 14 лет с осколочными ранениями легкой степени и женщина 79 лет с черепно-мозговой травмой. По информации медиков, состояние стабильное. Травмы легкой степени тяжести", - рассказал Алексей Сергейкин.

Он добавил, что сейчас пострадавшие находятся в краевой клинической больнице. Региональные власти окажут им всю необходимую поддержку. В том числе помогут восстановить утраченные документы.