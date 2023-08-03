Мужчина покусал за ноги российских полицейских и получил четыре года колонии

В Санкт-Петербурге суд приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, ударившего ножом прохожего и покусавшего полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе города.

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Шохрух Рустамов признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия») и части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.