Россиянин погиб в Таиланде

В Пхукете утонул российский турист, проигнорировав предупредительные красные флаги на пляже Сурин. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщило издание Phuket News.

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— Утонул, не справившись с подводным течением, — говорится в публикации.

По имеющейся информации, мужчину вытащили на берег уже без пульса и дыхания, попытки его реанимировать оказались тщетны. Турист приехал на курорт с семьей и проживал в гостинице возле пляжа.

Как утверждают местные власти, сильные подводные течения не являются редкостью для дождливого сезона на курорте. Именно поэтому были установлены красные флажки и купание в море разрешено вдоль берега, поскольку подводные течения могут отнести от берега, пишет Phuket News.

Другой случай произошел в Сочи, 29 июля. Несмотря на штормовое предупреждение, 20-летняя девушка пошла купаться на пляж в Сочи и утонула в море.