У летевшей из Дубая россиянки изъяли украшения на миллионы рублей

Таможенники в московском аэропорту Шереметьево изъяли у летевшей из Дубая россиянки роскошные украшения на миллионы рублей. Соответствующую информацию публикует ТАСС.

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31-летняя пассажирка, имя которой не раскрывается, пыталась незаконно провезти в страну незадекларированные ювелирные изделия люксового бренда Cartier. Экспертиза установила, что изъятые аксессуары изготовлены из 750 пробы со вставками из бриллиантов. Отмечается, что общая стоимость всех украшений составила четыре миллиона рублей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»).