Таксист предотвратил поджог военкомата обманутым аферистами пенсионером

Под Воронежем таксист предотвратил поджог военкомата, который намеревался совершить пенсионер, обманутый телефонными мошенниками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

39-летний водитель такси во время поездки услышал разговор пожилого пассажира, которого собеседник инструктировал насчет поджога. При этом у пенсионера была с собой сумка.

Таксист сдал его полиции. В сумке оказалась бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью и ветошь. Задержанный пояснил силовикам, что ему позвонили якобы сотрудники Центробанка, сообщившие о взятом мошенниками на его имя кредите в 5,5 миллиона рублей. Аферисты вынудили обманутого мужчину поджечь военкомат с находящимися внутри преступниками.