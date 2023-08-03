У летевшего из Москвы самолета отказал двигатель

У самолета авиакомпании «Сибирь», летевшего из России в Киргизию, отказал двигатель. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Москвы в Ош.

«При снижении воздушного судна произошел отказ двигателя номер один», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, пилоты приняли решение произвести посадку в аэропорту назначения. В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани республики. Никто из находившихся на борту 170 пассажиров не пострадал.