У летевшего из Москвы самолета отказал двигатель
У самолета авиакомпании «Сибирь», летевшего из России в Киргизию, отказал двигатель. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Москвы в Ош.
«При снижении воздушного судна произошел отказ двигателя номер один», — говорится в сообщении.
Несмотря на это, пилоты приняли решение произвести посадку в аэропорту назначения. В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани республики. Никто из находившихся на борту 170 пассажиров не пострадал.
Ранее сообщалось, что в трех московских аэропортах в четверг, 3 августа, произошла отмена и задержка 30 рейсов.
Lenta.ru: главные новости