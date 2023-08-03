На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на три километра

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3000 метров над уровнем моря. Об этом 3 августа сообщается в соцсетях Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

В учреждении также опубликовали несколько фотографий с видеокамеры наблюдения за вулканом, на которых отчетливо виден большой пепловый столб.

Со своей стороны, в управлении МЧС по Сахалину в соцсетях подтвердили информацию о выбросе, отметив, что его высота составила 3,5 километра.

«Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км…Угрозы для жизнедеятельности населения нет», — сказано в публикации.

Отмечается также, что пеплопада не было.