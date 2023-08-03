На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на три километра
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3000 метров над уровнем моря. Об этом 3 августа сообщается в соцсетях Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
В учреждении также опубликовали несколько фотографий с видеокамеры наблюдения за вулканом, на которых отчетливо виден большой пепловый столб.
Со своей стороны, в управлении МЧС по Сахалину в соцсетях подтвердили информацию о выбросе, отметив, что его высота составила 3,5 километра.
«Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км…Угрозы для жизнедеятельности населения нет», — сказано в публикации.
Отмечается также, что пеплопада не было.
Как писала «Парламентская газета», в ночь на 11 апреля вулкан Шивелуч произвел выброс пепла на высоту до 20 километров, в результате чего в Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском районах Камчатки прошли пеплопады. В ближайшем к вулкану населенном пункте Ключи пеплопад стал сильнейшим за последние 60 лет, в некоторых населенных пунктах толщина слоя пепла достигала 20 см.