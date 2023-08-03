Полиция нашла наркотики в машине у таксиста, попавшего в ДТП после погони в Москве

«Следователем ОМВД России по Бескудниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, правоохранители выяснили, что злоумышленник находится на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. По данному факту он привлечен к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. Также за несоблюдение требований ПДД и совершение ДТП в отношении него составлено семь протоколов по различным статьям КоАП РФ», – добавили в ведомстве.