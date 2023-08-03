Полиция нашла наркотики в машине у таксиста, попавшего в ДТП после погони в Москве
Сотрудниками столичного ДПС задержан водитель такси, подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.
«Во время несения службы на ул. Станционная сотрудники ДПС с целью проверки документов подали сигнал об остановке водителю такси. Однако мужчина проигнорировал законное требование автоинспекторов и, увеличив скорость, попытался скрыться. Полицейскими было организовано преследование. Уходя от погони, на Бескудниковском бульваре правонарушитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб, после чего был задержан. За рулем иномарки оказался 25-летний приезжий из ближнего зарубежья. На место ДТП была вызвана следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении.
При осмотре легкой машины задержанного стражи правопорядка под ковриком с водительской стороны обнаружили и изъяли 12 черных полимерных свертков с магнитами, а со стороны пассажирского сиденья – еще 40 грипперов с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Общий вес изъятого превысил 100 г. Согласно результатам исследования, содержимое упаковок является наркотическим средством – гашишем и производным N-метилэфедрона.
«Следователем ОМВД России по Бескудниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, правоохранители выяснили, что злоумышленник находится на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. По данному факту он привлечен к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. Также за несоблюдение требований ПДД и совершение ДТП в отношении него составлено семь протоколов по различным статьям КоАП РФ», – добавили в ведомстве.