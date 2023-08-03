Массовая драка в Новой Москве попала на видео

Массовая драка произошла во дворе жилого жилого комплекса «Десна» в Новой Москве. Видео потасовки публикует «МК».

На кадрах видны молодые люди, которые набрасываются на одного мужчину, валят его на землю и пинают ногами. Его приятель стоит на расстоянии, а потом начинает бросать камни в участников потасовки.

В ночь на 3 августа очевидцы вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали 12 человек и доставили их в отдел МВД для выяснения обстоятельств конфликта. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.