В Нижневартовске эвакуировали суд из-за сообщений об угрозе взрыва
Неизвестные сообщили о минировании Нижневартовского городского суда в Ханты-Мансийском автономном округе, посетителей и сотрудников эвакуировали. Проводится проверка, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.
"В Нижневартовске поступили сообщения с угрозами взрыва в местный городской суд. Посетители и сотрудники эвакуированы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, идет проверка здания на наличие опасных предметов и возможной угрозы.