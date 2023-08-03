Шесть беспилотников сбили в Калужской области

В Калужской области сбили шесть беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Шапша.

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— Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито шесть БПЛА, — сказал он.

В результате инцидента никто не пострадал. Шапша в своем Telegram-канале подчеркнул, что на месте работают оперативные службы.

Ночью 3 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система ПВО. Он отметил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По его словам, на данный момент сведений о пострадавших и нарушениях нет.