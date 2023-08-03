В Калужской области сбили шесть беспилотников

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили на юго-западе Калужской области шесть беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Владислав Шапша.

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Он отметил, что пострадавших в результате происшествия нет, разрушений не допущено. На месте работают оперативные службы.

Напомним, что 1 августа беспилотники атаковали Москву. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, несколько дронов сбили средствами ПВО при попытке пролета в столицу. Один из них долетел до «Москва-сити», где столкнулся с одной из башен. В результате происшествия никто не пострадал.

30 июля Киев также атаковал столицу с помощью беспилотников. Один дрон уничтожили в Подмосковье, еще два подавили — они упали на территории «Москва-сити». Люди не пострадали.