В селе Амурской области объявили карантин из-за бешеного барсука, напавшего на мальчика

«В июне аналогичный случай был выявлен в Свободненском районе, где местную жительницу укусила бешеная енотовидная собака, в начале июля в селе Благовещенского района отловили больную лисицу. В связи со сложившейся ситуацией жителям области необходимо помнить о мерах предосторожности и сохранять бдительность. В случае укусов животными, даже незначительных, нужно обязательно обращаться за медицинской помощью и информировать о ЧП управление ветеринарии» , — уточнили ветеринары.