В селе Амурской области объявили карантин из-за бешеного барсука, напавшего на мальчика

В Амурской области дикий барсук покусал 13-летнего мальчика. Об этом сообщается на сайте областного управления ветеринарии.
Животное зашло на территорию села Калинино Михайловского района, где на частом подворье укусило ребенка. Пострадавшему была оказана необходимая помощь, а в населенном пункте специалисты амурского управления ветеринарии провели повторную вакцинацию домашних животных и объявили карантин по бешенству.
Это заболевание было выявлено у незваного гостя, которого поймали после инцидента.
«В июне аналогичный случай был выявлен в Свободненском районе, где местную жительницу укусила бешеная енотовидная собака, в начале июля в селе Благовещенского района отловили больную лисицу. В связи со сложившейся ситуацией жителям области необходимо помнить о мерах предосторожности и сохранять бдительность. В случае укусов животными, даже незначительных, нужно обязательно обращаться за медицинской помощью и информировать о ЧП управление ветеринарии» , — уточнили ветеринары.