Минздрав Алтайского края заявил, что число погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Алтае увеличилось до шести.

Как сообщили ТАСС в региональном ведомстве, скончалась пострадавшая при ЧП женщина.

Вместе с этим отмечается, что пострадавший мужчина находится в стабильном состоянии.

Таким образом, число жертв катастрофы увеличилось до шести.

Ранее сообщалось о пяти погибших при крушении.