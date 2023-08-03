Число погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Алтае возросло до шести
Минздрав Алтайского края заявил, что число погибших при крушении вертолёта Ми-8 на Алтае увеличилось до шести.
Как сообщили ТАСС в региональном ведомстве, скончалась пострадавшая при ЧП женщина.
Вместе с этим отмечается, что пострадавший мужчина находится в стабильном состоянии.
Таким образом, число жертв катастрофы увеличилось до шести.
Ранее сообщалось о пяти погибших при крушении.
27 июля в СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту авиакатастрофы с вертолётом Ми-8 на Алтае.