Женщина избила полицейского в служебной машине в Кургане

Жительница Кургана , которую остановили в нетрезвом виде за рулем автомобиля, несколько раз ударила сотрудника ДПС и разорвала составленный протокол. Буйную нарушительницу доставили в отдел полиции, сейчас она обвиняется в применении насилия против сотрудника ДПС, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области .

«После полуночи 30 мая 2023 года инспекторы ДПС для проверки документов был остановлен автомобиль марки „ВАЗ 21124“, который двигался по улице Куйбышева в городе Кургане. Женщина, находившая за рулем, перелезла на заднее сидение. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она стала отрицать факт управления автомобилем. От прохождения медицинского освидетельствования отказалась», — говорится в сообщении ведомства.

В автомобиле сотрудников ДПС женщина несколько раз ударила полицейского, после чего порвала составленный протокол об административном правонарушении. Для дальнейшего разбирательства нарушительницу доставили в отдел полиции. Свою вину обвиняемая признала. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд. Предъявленная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы — до пяти лет.