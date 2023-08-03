В Амурской области отменили режим ЧС в лесах

Сейчас в области зарегистрирован один природный пожар примерно в 22 километрах от поселения Маргаритовка Мазановского района. Он локализован, к борьбе с огнем привлечены 43 сотрудника Амурской авиабазы и лесхоза, задействовано пять единиц техники, в том числе вездеходы. Площадь пожара составила 122 гектара.