В Амурской области отменили режим ЧС в лесах
Власти в Амурской области отменили вводившийся из-за лесных пожаров режим ЧС, сообщили ТАСС в Министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности региона.
"Пожароопасная обстановка в Приамурье нормализовалась, режим ЧС регионального характера отменен. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Василий Орлов", - сказали в министерстве.
Ранее в Тындинском округе и Селемджинском районе администрации муниципалитетов отменили особый противопожарный режим.
Сейчас в области зарегистрирован один природный пожар примерно в 22 километрах от поселения Маргаритовка Мазановского района. Он локализован, к борьбе с огнем привлечены 43 сотрудника Амурской авиабазы и лесхоза, задействовано пять единиц техники, в том числе вездеходы. Площадь пожара составила 122 гектара.