В Краснодаре вспыхнул пожар на складах

В Краснодаре загорелись склады на Уральской улице. Об этом сообщается на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, о возгорании экстренным службам сообщили в 21:14. На место оперативно прибыли пожарные. Изначально площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Позже она возросла до 300 квадратных метров из-за высокой горючести.

К ликвидации пожара представители РСЧС привлекли 64 человека личного состава и 18 единиц техники. На данный момент причина пожара в российском городе неизвестна. Другие детали, в том числе пострадавших, не уточняются.