В Москве из окна четвертого этажа выпал младенец

Семимесячный ребенок выпал из окна четвертого этажа в Москве, его госпитализировали. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным телеканала, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Кубинка. Ребенок выжил, но был госпитализирован с травмами в больницу. На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.