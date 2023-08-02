В Москве из окна четвертого этажа выпал младенец
Семимесячный ребенок выпал из окна четвертого этажа в Москве, его госпитализировали. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
По данным телеканала, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Кубинка. Ребенок выжил, но был госпитализирован с травмами в больницу. На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
На кадрах, которые опубликовал «РЕН ТВ», на земле возле дома видна защитная сетка с окна. Одна из жительниц дома рассказала правоохранителям, что в семье пострадавшего ребенка двое детей. Второму, по ее словам, чуть больше года.
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