В Москве возбудили дело о нелегальной постановке мигрантов на учет

В Следственном комитете России заявили, что в Москве в отношении 14 человек, которых обвиняют в организации преступной группировки, занимающейся незаконной постановкой мигрантов на миграционный учет, было заведено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, обвиняемые в промежутке с 2018 по 2022 год организовали на территории Москвы и Московской области работу хостелов, которые регистрировали на себя и доверенных лиц. В хостела иностранцам оформляли временную регистрацию, систематически превышая лимит койко-мест.

До этого в Дмитрове задержали двух иностранцев, которые, по версии следователей, оборудовали лабораторию для создания синтетических наркотиков.

По словам правоохранителей, один из предполагаемых злоумышленников арендовал частный дом. Лаборатория располагалась в одной из них. Вместе со знакомым в этом помещении мужчина начал работу.

Во время обысков у иностранцев из ближнего зарубежья обнаружили полкилограмма белого порошка.