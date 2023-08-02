Стали известны подробности нападения вооруженного мужчины в клинике Москвы

Очевидица нападения в московской клинике рассказала, что злоумышленник заставил медсестру залезть под стол. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам женщины, она была в кабинете, когда нападавший зашел в помещение. Мужчину она описала как «амбала», который положил медсестру на пол. В этот момент свидетельница произошедшего быстро покинула кабинет. Женщина подчеркнула, что сам злоумышленник не выдвигал каких-либо требований к персоналу.

Сам нападавший с пистолетом стал ругаться на врача. После этого мужчина попытался скрыться, но в итоге правоохранительные органы задержали его. Отмечается, что никто из посетителей учреждения или медперсонала не пострадал.

Ранее полиции удалось установить личность нападавшего. По версии правоохранителей, посетителям и медперсоналу угрожал 52-летний мужчина, которого ранее судили за насилие в отношении представителя власти.