В Ленобласти неизвестный надругался над второклассницей в лесу

Правоохранители Ленобласти разыскивают мужчину, который надругался над 11-летней девочкой. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По данным журналистов, инцидент произошел в поселке Соловьевка. Злоумышленник познакомился с ребенком на Центральной улице. Под предлогом «сделать секрет» вместе с мужчиной второклассница направилась в лес.

На территории массива неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. После этого он скрылся.

Как сообщают авторы, девочка приехала в поселок к дедушке на летние каникулы. Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны.