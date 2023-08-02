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В Ленобласти мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку под предлогом «сделать секрет»

Правоохранители Ленобласти разыскивают мужчину, который надругался над 11-летней девочкой. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

В Ленобласти неизвестный надругался над второклассницей в лесу
© РИА Новости

По данным журналистов, инцидент произошел в поселке Соловьевка. Злоумышленник познакомился с ребенком на Центральной улице. Под предлогом «сделать секрет» вместе с мужчиной второклассница направилась в лес.

На территории массива неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. После этого он скрылся.

Как сообщают авторы, девочка приехала в поселок к дедушке на летние каникулы. Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны.

Ранее в Ленобласти мужчина вырезал на лбу знакомого пентаграмму.

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