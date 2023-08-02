Нигериец лишил семью актрисы Анны Соболевской 7,3 миллиона рублей

Гражданин Нигерии обокрал на 7,3 миллиона рублей семью российской актрисы, продюсера и сценаристки Анны Соболевской.

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Уточнено: 36-летний африканец по имени Джонес унес их съемной квартиры в Москве дюжину дорогостоящих брендовых сумок и две подвески с бриллиантами, принадлежавшие 44-летней сестре артистки Инне.

Как сообщает со ссылкой на источник ИА "Регнум", Соболевская обратилась в полицию 2 августа. Инцидент произошел в ее квартире на улице Наташи Ковшовой. Инна объяснила, что сдавала жилплощать нигерейцу, ошибочно предположив, что у нее с квартиросъемщиком "хорошие отношения". До тех пор, пока тот съехал, прихватив с собой вещи Соболевской.

Инна отметила: Джонес предупредил ее накануне, что покидает Россию "по личным обстоятельствам, и скорее всего, уже не вернется".

Вместе с коллекцией сумок и подвесками он прихватил на память серьги с бриллиантами, четыре кольца, целую вереницу изделий фирмы Apple, а также тридцать флаконов селективной (то есть нишевой, уникальной - прим. "Кинократия") парфюмерии.

Сестра актрисы познакомилась с африканцем год назад и сдавала ему квартиру за гроши по столичным меркам - за 40 000 рублей. При условии, что тут будет присматривать за вещами.

В настоящее время по заявлению женщины начата проверка.