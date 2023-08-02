Полиция установила личность угрожавшего пистолетом в поликлинике мужчины

Правоохранители Москвы подозревают 52-летнего мужчину в том, что он угрожал оружием сотрудникам одной из поликлиник столицы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Как сообщают авторы, предполагаемым нарушителем стал Сергей Обухов. Во время инцидента у него был пневматический пистолет. Пригрозив персоналу, он попытался скрыться, но правоохранители поймали его на Сокольнической площади.

Отмечается, что мужчина был ранее судим по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел в 2016 году, когда Обухов угрожал полицейскому.

В ближайшее время подозреваемого доставят в отдел. После этого он пройдет процедуру медосвидетельствования.