Очевидцы рассказали о взрыве упавшего в Подмосковье дрона

Жительница садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Арабеск» в Наро-Фоминском районе Подмосковья Анастасия описала падение дрона словами «думала, дом рушится». Рассказ очевидицы приводит Telegram-канал Shot.

О том, что остатки взорвавшегося дрона повредили дом в Подмосковье, стало известно 2 августа. Специалисты определили, что фрагменты принадлежат украинскому беспилотнику, и направили их на экспертизу. Инцидент квалифицировали как террористический акт.

По словам россиянки, на чей дом упали обломки дрона, она боялась, что не успеет выбежать из здания.

Другой очевидец случившегося сообщил, что от взрывной волны в его доме вырвало дверь. Также он показал, что осколки дрона выбили в здании стекла, а часть элементов конструкции БПЛА пробили обшивку стен.

Разрушения в жилище он прокомментировал фразой «обалдеть, беда какая».