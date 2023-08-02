В Москве задержали мужчину, угрожавшего оружием в поликлинике

Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал пистолетом в поликлинике на улице Стромынка в Москве после ссоры c врачом. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Инцидент произошел в поликлинике по улице Стромынка, дом 7, корпус 1. Пациент после ссоры с врачом достал оружие и стал угрожать им. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушителя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно у задержанного изъят пневматический пистолет.
"В настоящее время мужчина находится в местном УВД, причины и обстоятельства произошедшего уточняются", - добавил представитель правоохранительных органов.
В ГУ МВД добавили, что пострадавших после угроз пациента с пистолетом в поликлинике нет, выстрелов он не делал.