В Москве задержали мужчину, угрожавшего оружием в поликлинике

"Инцидент произошел в поликлинике по улице Стромынка, дом 7, корпус 1. Пациент после ссоры с врачом достал оружие и стал угрожать им. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушителя", - сказал собеседник агентства.