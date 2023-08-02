Появились подробности об инциденте со сбитой женщиной и ребенком на сапборде в Нижнем Тагиле

Сапборд пострадавшей Нижнем Тагиле женщины с ребенком не был подсвечен, поэтому специалисты на катере не заметили их. Об этом сообщил директор городского центра защиты населения Сергей Коперкин в беседе с Е1.

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По словам эксперта, в день инцидента на место происшествия выезжали его сотрудники, которые отвечают за безопасность на воде.

«Катером управлял владелец службы проката. С его слов, он катался по пруду и видел эту группу на сапах. И хотел обойти их слева», — поделился Коперкин.

Он сделал акцент на том, что все сапборды собравшихся были с подсветкой, кроме плавательного средства женщины. В этом уверены его работники и очевидцы.

По словам Коперкина, спасатели на месте заметили, что пострадавшей оказали первую помощь неправильно. Более того, один из мужчин ударил спасателя. Компания также стала распространять информацию о том, что человек на катере был пьяным.

«Мы проверили работу спасателя. Информация сразу была передана диспетчеру, на место приехала и полиция, и скорая помощь», – подчеркнул директор городского центра защиты населения.

Он добавил, что заявление в полицию уже написано.

Ранее сообщалось, что во время инцидента женщина получила серьезную черепно-мозговую травму. Ребенок не пострадал.