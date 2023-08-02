В Нижнем Новгороде проводят проверку после избиения молодых людей за внешний вид

В Нижнем Новгороде два подростка подверглись нападению в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным авторов, инцидент произошел на Большой Покровской улице. Двух молодых людей 18 лет окликнула толпа из 15 человек. Компании не понравился цвет волос одного из них, но пострадавшие не реагировали на выкрики.

В последствии россиян догнали и избили. У одного из пострадавших разбиты губа и нос, у второго диагностировали ушиб ребер.

Молодые люди обратились в полицию. По словам правоохранителей, на данный момент они проводят проверку по факту произошедшего. Также пострадавшие направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени тяжести вреда, причиненного их здоровью.