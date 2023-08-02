Устроивший поджог военкомата россиянин пойдет под суд

В Республике Бурятия предстанет перед судом обвиняемый в терроризме россиянин. Об этом в среду, 2 августа, сообщает РИА Новости.

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По данным издания, 17 октября 2022 года злоумышленник заготовил бутылки с зажигательной смесью и фитили, после чего ночью поджег деревянное здание районного военкомата. Следствие установило, что мотивом преступника была дезорганизация деятельности учреждения. Пожар оперативно потушили, никто не пострадал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в военный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.